Арахамія: закон про особливий статус Донбасу не буде прийнятий до Нового року

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Для підготовки нового закону необхідно три тижні

При будь-якому рішенні саміту лідерів "нормандської четвірки" Верховна рада не зможе розробити, внести і прийняти законопроект про особливий статус Донбасу до 2020 року. Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент не ведеться робота з підготовки законопроекту про особливий статус Донбасу.

"Я не думаю, що новий закон реально прийняти до Нового року. Якщо взагалі буде таке рішення і прийнято. Зараз я багато разів підкреслював, ми не ведемо ніякої роботи з підготовки будь-якого законопроекту з цього приводу. Тому так важливий закон не буде прийматися в турборежимі. Його треба опрацьовувати", - заявив Арахамія.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, він зазначив, що законопроект про особливий статус Донбасу встигнуть розробити за три тижні.

"Якщо брати зараз з парламентського досвіду, який ми вже маємо, якщо це взагалі новий концепт і новий закон, то треба мінімум три тижні для того, щоб напрацювати законопроект, потім прийняти його в першому читанні, почекати два тижні - 14 днів, надати альтернативні і тільки потім прийняти в залі", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що в Раді не будуть приймати новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, із-за дефіциту часу буде продовжено дію цього закону.

Також повідомлялося, що новий закон про особливий статус Донбасу почнуть готувати після зустрічі в нормандському форматі. У комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили, що новий законопроект почне розроблятися 10-11 грудня.