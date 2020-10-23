74% украинцев против легализации каннабиса, - опрос

Фото: украинцев спросят о легализации марихуаны (РБК-Украина)

На вопрос "поддерживаете ли Вы легализацию марихуаны в Украине?" 74% интернет-респондентов ответили "нет".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, инициированного Юлией Тимошенко в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В целом к интернет-опросу, который проводился с 20 по 22 октября и погрешность которого не превышает 5%, присоединились более 15 тысяч человек.

Три четверти из них высказались против намерения президента легализовать легкие наркотики.

Напомним, лидер "Батькивщины" поставила этот вопрос в рамках всеукраинского социального проекта "Свободе слова Савика Шустера", призванного создать электронную демократию и предоставить возможность каждому украинцу влиять на события, происходящие в стране.

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета. Партия "Слуга народ" заявила, что сама оплатит опрос.