ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Арахамія: закон про легалізацію медичного канабісу вже готується

Київ, Вівторок 10 листопада 2020 13:42
Арахамія: закон про легалізацію медичного канабісу вже готується
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Верховній раді України вже готують законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, відповідна робоча група вже створена.

"Там є два принципових підходи. Перший - дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють і як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера і т. д. А потім вже йти шляхом імпортозаміщення", - заявив він.

Нагадаємо, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. За попередніми даними, легалізацію підтримали 70% опитаних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий результат може стати головним аргументом для Верховної ради, щоб схвалити відповідний законопроект

"Електорально вони (народні депутати, - ред.) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект і буду знати, що у мене є підтримка і Ради, і народу", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика наркотикилегализацияДавид Арахамія

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся