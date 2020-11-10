Арахамія: закон про легалізацію медичного канабісу вже готується

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У Верховній раді України вже готують законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ регулюватиме питання застосування його при виробництві ліків.

Про це на брифінгу заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, відповідна робоча група вже створена.

"Там є два принципових підходи. Перший - дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як вони працюють і як це допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера і т. д. А потім вже йти шляхом імпортозаміщення", - заявив він.

Нагадаємо, пункт про легалізацію медичного канабісу виносився на Всеукраїнське опитування 25 жовтня. За попередніми даними, легалізацію підтримали 70% опитаних.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такий результат може стати головним аргументом для Верховної ради, щоб схвалити відповідний законопроект

"Електорально вони (народні депутати, - ред.) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект і буду знати, що у мене є підтримка і Ради, і народу", - заявив він.