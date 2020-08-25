Арахамия о восстановлении водоснабжения в Крым: запускать ничего не планируем

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Крыму не планируют возобновлять водоснабжение. Таким образом он прокомментировал заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

Об этом Арахамия сказал журналистам.

"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господин Кравчук, мы его уважаем, но он сейчас не в парламенте. Думаю, что нет шансов никаких в парламенте принимать такие решения и даже рассматривать их", - заверил глава фракции.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы; однако, Киев может восстановить подачу воды только для жителей полуострова.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой.

Следует подчеркнуть, что после оккупации Россией Крыма полуостров должен обходиться запасами местных водоемов, которые с начала года обмелели до критического минимума.