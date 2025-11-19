ua en ru
Арахамія відреагував на ідею про нову коаліцію: позиція окремих нардепів

Київ, Середа 19 листопада 2025 16:54
Арахамія відреагував на ідею про нову коаліцію: позиція окремих нардепів Фото: Давид Арахамія, голова фракції СН у Раді (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пропозиція окремих народних депутатів від "Слуги народу" про створення нової коаліції не відображає позицію всієї фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції СН у Раді Давида Арахамію в Telegram.

Арахамія звернув увагу, що на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики сьогодні прозвучало багато політичних оцінок у Раді.

"Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зазначу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ні фракція, ні партія з подібними заявами не виходила", - додав він.

За словами очільника фракції СН, він підтримує ефективні дії НАБУ, САП і всієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією.

"У цьому наша позиція незмінна - винні мають нести покарання незалежно від статусів чи посад", - уточнив він.

Ініціатива про нову коаліцію

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв оприлюднив спільну заяву представників фракції СН у Раді.

Нардепи, зокрема, запропонували створити коаліцію національної стійкості, до якої увійдуть представники всіх проукраїнських сил парламенту.

На думку парламентаріїв, після цього необхідно буде повністю оновити склад Кабміну.

При цьому, за інформацією численних джерел РБК-Україна в різних групах впливу всередині "Слуги народу", завтра, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з нардепами від "Слуги народу".

Очікується, що головною темою обговорень стануть подальші кроки до виходу з кризи, яка виникла через корупційну схему в "Енергоатомі".

