Арахамия отреагировал на идею о новой коалиции: позиция отдельных нардепов

Предложение отдельных народных депутатов от "Слуги народа" о создании новой коалиции не отображает позицию всей фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции СН в Раде Давида Арахамию в Telegram .

Арахамия обратил внимание, что на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики сегодня прозвучало много политических оценок в Раде.

"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - добавил он.

По словам главы фракции СН, он поддерживает эффективные действия НАБУ, САП и всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией.

"В этом наша позиция неизменна - виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей", - уточнил он.