Арахамия отреагировал на идею о новой коалиции: позиция отдельных нардепов

Киев, Среда 19 ноября 2025 16:54
UA EN RU
Арахамия отреагировал на идею о новой коалиции: позиция отдельных нардепов Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН в Раде (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предложение отдельных народных депутатов от "Слуги народа" о создании новой коалиции не отображает позицию всей фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции СН в Раде Давида Арахамию в Telegram.

Арахамия обратил внимание, что на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики сегодня прозвучало много политических оценок в Раде.

"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выходила", - добавил он.

По словам главы фракции СН, он поддерживает эффективные действия НАБУ, САП и всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией.

"В этом наша позиция неизменна - виновные должны нести наказание независимо от статусов или должностей", - уточнил он.

Инициатива о новой коалиции

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Никита Потураев обнародовал совместное заявление представителей фракции СН в Раде.

Нардепы, в частности, предложили создать коалицию национальной устойчивости, в которую войдут представители всех проукраинских сил парламента.

По мнению парламентариев, после этого необходимо будет полностью обновить состав Кабмина.

При этом, по информации многочисленных источников РБК-Украина в различных группах влияния внутри "Слуги народа", завтра, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с нардепами от "Слуги народа".

Ожидается, что главной темой обсуждений станут дальнейшие шаги к выходу из кризиса, который возник из-за коррупционной схемы в "Энергоатоме".

