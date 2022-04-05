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Арахамия сравнил обстрел цистерны с азотом в Рубежном к применению химического оружия

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Вторник 05 апреля 2022 14:06
Арахамия сравнил обстрел цистерны с азотом в Рубежном к применению химического оружия Фото: Давид Арахамия, глава фракции СН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики обстреляли цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приравнял это к применению биологического и химического оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Арахамии.

"По своим последствиям этот инцидент аналогичен применению химического или биологического оружия. Это лишний раз подтверждает истинные намерения вражеской стороны, которые заключаются в том, чтобы уничтожать не только войска и инфраструктуру, а население нашей страны, которое не хочет жить в "русском мире", - пишет Арахамия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные обстреляли цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Жителей призывают не выходить из укрытий, а также закрыть двери и окна.

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