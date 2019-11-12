Арахамия считает, что нормандская встреча пройдет в этом году

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нормандский формат пройдет в этом году. Об этом он заявил в интервью изданию "Liga".

Арахамия считает, что встреча состоится до 20 декабря.

"Да. Осталось пару дней до финализации разведения. Мой прогноз - до 20 декабря встреча случится", - сказал он.

Арахамия рассказал, что будет, если встреча лидеров четырех стран не состоится.

"Не произойдет - все узнают из-за кого. Вернее, все уже видят из-за кого. Для нас это все равно усиление позиций. Лучше так, чем как сейчас. Когда большинство цивилизованного мира думает, что мы саботируем договоренности, это не добавляет нам надежности в переговорах. Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Путину новый формат переговоров с участием Дональда Трампа. Он предлагал провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.