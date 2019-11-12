Арахамія вважає, що нормандська зустріч пройде в цьому році

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нормандський формат відбудеться в цьому році. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Liga".

Арахамія вважає, що зустріч відбудеться до 20 грудня.

"Так. Залишилося кілька днів до фіналізації розведення. Мій прогноз - до 20 грудня зустріч відбудеться", - сказав він.

Арахамія розповів, що буде, якщо зустріч лідерів чотирьох країн не відбудеться.

"Чи не станеться - всі дізнаються через кого. Вірніше, все вже бачать через кого. Для нас це все одно посилення позицій. Краще так, ніж як зараз. Коли більшість цивілізованого світу думає, що ми саботуємо домовленості, це не додає нам надійності в переговорах. Якщо все бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому. Якщо не нормандський формат, то давайте розширимо і покличемо Британію і США ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Путіну новий формат переговорів з участю Дональда Трампа. Він пропонував провести переговори за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.