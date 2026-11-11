Арахамія розповів, чому переговори з РФ в Абу-Дабі були "жорсткими"

Переговори з представниками Росії в Абу-Дабі були "жорсткими", оскільки росіяни привезли "дуже суворі директиви", коли немає місця для "торгів".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.
"Росіяни прибули з дуже жорсткими директивами, тому пом'якшити дискусію було складно. Водночас формат обговорення післявоєнного майбутнього обох країн допоміг налагодити діалог, і ми почали працювати продуктивніше", - зазначив він.
Арахамія наголосив на русі до переходу від тристороннього до багатостороннього формату переговорів.
"Європейські країни мають бути за столом переговорів. Якщо ми говоримо про післявоєнну безпеку Європи, то Україна є її частиною, а отже, європейські країни мають разом із нами обговорювати, якою буде безпека в Європі", - підкреслив голова фракції.
Крім того, він розповів про "значний прогрес" в інших питаннях, про які поки не можна говорити публічно.
Він також звернувся до спецпредставників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера перед їхнім візитом до Росії.
"Закликаю вас відвідати Москву, а потім повернутися до нас у Дублін, щоб провести другий раунд зустрічей. Важливо якнайшвидше узгодити й оголосити дату наступної зустрічі, адже зараз у нас є хороша можливість знайти рішення до настання нового року", - наголосив Арахамія.
Нагадаємо, 11 листопада в Абу-Дабі пройшов другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни.
За його результатами українська та російська делегації досягли домовленості про проведення масштабного обміну військовополоненими.
Зазначимо, вже 12 листопада Віткофф і Кушнер планують вирушити до Москви, де мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.