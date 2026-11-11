Арахамия рассказал, почему переговоры с РФ в Абу-Даби были "жесткими"

"Россияне прибыли с очень жесткими директивами, поэтому смягчить дискуссию было сложно. В то же время формат обсуждения послевоенного будущего обеих стран помог наладить диалог, и мы начали работать более продуктивно", - отметил он.

Арахамия отметил движение к переходу от трехстороннего к многостороннему формату переговоров.

"Европейские страны должны быть за столом переговоров. Если мы говорим о послевоенной безопасности Европы, то Украина является ее частью, следовательно, европейские страны должны вместе с нами обсуждать, какой будет безопасность в Европе", - подчеркнул глава фракции.

Кроме того, он рассказал о "значительном прогрессе" в других вопросах, о которых пока нельзя говорить публично.

Он также обратился к спецпредставителям США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед их визитом в Россию.

"Призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам в Дублин, чтобы провести второй раунд встреч. Важно как можно скорее согласовать и объявить дату следующей встречи, ведь сейчас у нас есть хорошая возможность найти решение до наступления нового года", - подчеркнул Арахамия.