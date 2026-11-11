RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Арахамия рассказал, почему переговоры с РФ в Абу-Даби были "жесткими"

14:43 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: переговоры в Абу-Даби (прессслужба СВР)

Переговоры с представителями России в Абу-Даби были "жесткими", поскольку россияне привезли "очень строгие директивы", когда нет места для "торгов".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами.

"Россияне прибыли с очень жесткими директивами, поэтому смягчить дискуссию было сложно. В то же время формат обсуждения послевоенного будущего обеих стран помог наладить диалог, и мы начали работать более продуктивно", - отметил он.

Арахамия отметил движение к переходу от трехстороннего к многостороннему формату переговоров.

"Европейские страны должны быть за столом переговоров. Если мы говорим о послевоенной безопасности Европы, то Украина является ее частью, следовательно, европейские страны должны вместе с нами обсуждать, какой будет безопасность в Европе", - подчеркнул глава фракции.

Кроме того, он рассказал о "значительном прогрессе" в других вопросах, о которых пока нельзя говорить публично.

Он также обратился к спецпредставителям США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру перед их визитом в Россию.

"Призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам в Дублин, чтобы провести второй раунд встреч. Важно как можно скорее согласовать и объявить дату следующей встречи, ведь сейчас у нас есть хорошая возможность найти решение до наступления нового года", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны.

По его результатам, украинская и российская делегации достигли договоренности о проведении масштабного обмена военнопленными.

Отметим, уже 12 ноября Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Москву, где должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыДавид АрахамияМирные переговоры