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Арахамія роз'яснив свої слова про водопостачання Криму

Новини » Політика     12.02.2020 - 18:41
Арахамія роз'яснив свої слова про водопостачання Криму
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що вчорашня заява - його особиста позиція

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія роз'яснив свою заяву про водопостачання Криму в обмін на поступки щодо окупованих територій Донбасу. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Арахамія зазначив, що у фракції "Слуга народу" ніколи не підіймалося питання про відновлення постачань води в Крим. Він також зазначив, що ідея про постачання в обмін на виведення російських військ з Донбасу теж не належить йому.

"Питання було сформульоване так, що альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція", - підкреслив Арахамія.

Окремо він приніс вибачення тим, кого його заяву могло образити.

Арахамія роз'яснив свої слова про водопостачання Криму

Нагадаємо, вчора Арахамія заявив, що погодився б пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу.

Заява стала резонансною, її коментували в адміністрації Путіна і президента України Володимира Зеленського. Зокрема, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про відсутність переговорів з Росією про подачу води в Крим.

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