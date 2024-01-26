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Арахамія пропонує депутатам та посадовцям пройти військові навчання

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній раді пропонують народним депутатам та державним службовцям пройти військові навчання. У парламенті вважають, що це може змінити ставлення українців до мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, якого цитує LB.

На думку нардепа, депутати та посадовці мають проходити військові навчання на загальних умовах з іншими українцями. Але такі тренування можуть відбуватися у частковому режимі.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", - сказав Арахамія.

Він заявив, що українцям потрібно пояснити, як проходить мобілізація. За словами нардепа, багато хто думає, що після отримання повістки і проходження військово-лікарської комісії, відразу відправляють в "учебку", де немає достатнього навчання, а потім - на фронт.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Давид АрахаміяВерховна радаМобілізація в Україні