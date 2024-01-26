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Арахамия предлагает депутатам и чиновникам пройти военные учения

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной раде предлагают народным депутатам и государственным служащим пройти военные учения. В парламенте считают, что это может изменить отношение украинцев к мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, которого цитирует LB.

По мнению нардепа, депутаты и чиновники должны проходить военные учения на общих условиях с другими украинцами. Но такие тренировки могут проходить в частичном режиме.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", - сказал Арахамия.

Он заявил, что украинцам следует объяснить, как проходит мобилизация. По словам нардепа, многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-врачебной комиссии, сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а затем - на фронт.

Мобилизация в Украине

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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Давид АрахамияВерховная радаМобилизация в Украине