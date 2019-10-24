Арахамія: проекти про "майданчики Яценка" винесуть в залу без рішення комітету

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценка" будуть проголосовані без висновку комітету

Законопроекти про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка" винесуть на голосування у Верховній раді без рішення фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроекти без висновку комітету подадуть на голосування.

"Скандал вигідний бенефіціару тих майданчиків, який хоче затягнути процес. Міг би бути винесений законопроект, а зараз кажуть, що давайте скандал, а потім розберемося", - додав Арахамія.

Зазначимо, йдеться про законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.

У ЗМІ дану схему називають "майданчиками Яценка" - це електронні майданчики-посередники між оцінювачем майна і електронною базою Фонду держмайна, які за пересилку даних отримували з кожної операції оцінки від 500 до 1800 гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

Нагадаємо, скандал пов'язаний з тим, що членів фінансового комітету від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів за зрив підготовки даних законопроектів. Сьогодні стало відомо, що свідком по цій справі є один з нардепів.