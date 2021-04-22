Арахамия: поддержка Украины со стороны США важна для многих стран Европы

Двухпартийная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов имеет критически важное значение не только для нашей страны, но и для многих европейских стран с демократическими ценностями.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в колонке для CNN.

"Будьте уверены, российская агрессия угрожает не только Украине, но также другим демократическим странам нашего региона. Постоянная поддержка со стороны США - военная, экономическая, гуманитарная - была критически важна для нашей способности держать оборону. Если бы не двухпартийная поддержка Соединенных Штатов, мы и наши соседи находились бы сейчас в гораздо худшей ситуации", - отметил он.

Арахамия также одобрительно оценил реакцию международного сообщества на стягивание Россией войск к границам Украины.

"Если такие действия России были проверкой - наши союзники в США и Европе не испугались. Последние консультации Джо Байдена с Владимиром Зеленским и другими ответственными за безопасность лицами так же как и единый фронт украинских партнеров в Европе, послали четкий месседж Кремлю", - считает народный депутат.