Арахамія: підтримка України з боку США важлива для багатьох країн Європи

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не лише для нашої країни, а й для багатьох європейських країн з демократичними цінностями.
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в колонці для CNN.
"Будьте певні, російська агресія загрожує не лише Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США - військова, економічна, гуманітарна - була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації", - зазначив він.
Арахамія також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України.
"Якщо такі дії Росії були перевіркою - наші союзники в США і Європі не злякалися. Останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та між іншими відповідальними за безпеку посадовцями так само як і єдиний фронт українських партнерів в Європі, надіслали чіткий месидж Кремлю", - вважає народний депутат.
Нагадаємо раніше РБК-Україна писало що Давид Арахамія провів низку онлайн-зустрічей із членами конгресу США.
Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США, зокрема розширення військової підтримки, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування українського війська.