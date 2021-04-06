Арахамия обсудил с членами конгресса США военную поддержку и обострение ситуации на Донбассе

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами конгресса США. Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США, в частности расширение военной поддержки, привлечении финансовой и технической помощи для реформирования украинского войска.

Председатель фракции поблагодарил американских партнеров за военную поддержку. Партия "Слуга народа", отметил Давид Арахамия, с помощью парламентских и внепарламентских инструментов способствуют совершенствованию оборонным закупкам, реформе Укроборонпрома и СБУ.

Группа сенаторов представила обновленный Акт на поддержку безопасности Украины, направленный на финансовую и стратегическую поддержку нашего государства. Документ предусматривает предоставление разрешения ежегодного военного финансирования Украины на сумму до 300 млн долл.

В документе также содержится призыв назначить специального посланника для Украины. Он станет связующим звеном между США и участниками мирных переговоров в "нормандском формате".

"Это логичный шаг в комплексе мер по укреплению сотрудничества между Украиной и США. Сейчас мы активно общаемся по ряду других вопросов, нарабатывая материалы в сфере военной поддержки Украины со стороны США, борьбы с коррупцией и усиления санкционной политики в отношении РФ", - отметил Арахамия.

В разговоре с представителями Демократической партии Дэвидом Прайсом и Стивом Коэном, а также представителем Республиканской партии Дагом Ламборном глава фракции "Слуга народа" обменялись позициями относительно усиления санкций против России.

Также обсудили координацию действий для остановки строительства "Северного потока-2". По словам Давида Арахамии, оба государства считают этот проект опасным как для Украины, так и в целом для Европы.

"Надо определить возможные механизмы, которые не дадут России завершить проект. Стоит усилить санкции со стороны США и привлечь к этому широкий круг партнеров", - заявил он.

Во время общения с Мэтом Картрайтом, членом группы дружбы с Украиной и комитета по вопросам ассигнований, Давид Арахамия акцентировал внимание на угрозах из-за распространения COVID-19 в наших государствах. Конгрессмен ознакомил с американским опытом борьбы с пандемией, в частности особенностям ограничительных мер в условиях пандемии в США.

Со своей стороны, Арахамия отметил, что для Украины более приемлемой является практика введение "красных зон" в регионах. Такие ограничения помогают минимизировать потери для нашей экономики.

"В Украине нет комендантского часа и правового режима чрезвычайного положения. У нас намного либеральнее ограничения, которые устанавливаются именно на региональном уровне", - отметил Давид Арахамия.

Во время онлайн-встреч стороны договорились регулярно проводить такие общения, что будет способствовать созданию единого двухпартийного фронта поддержки Украины. Свидетельством дружеских отношений законодательных органов двух государств станет визит конгрессменов в Украину в августе на 30-ю годовщину независимости Украины. На такое приглашение председателя фракции "Слуга народа" законодатели США уже дали предварительное согласие.