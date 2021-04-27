Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ.

В частности он выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Он предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

"Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евроатлантическом альянсе. В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, что способствует демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО", - отметил Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что власть активизирует диалог по Крыму с помощью инициативы "Крымская платформа".

Арахамия призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.