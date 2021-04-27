Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України у зв’язку з нарощуванням російських військ вздовж українських кордонів.

Зокрема він висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу з боку США завдяки ухваленню Сполученими Штатами двопартійного проекту закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

"Україна продовжує докладати зусиль для поглиблення своєї участі в Євроатлантичному альянсі. Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших Збройних сил у відповідності до стандартів НАТО", - наголосив Давид Арахамія.

Очільник фракції "Слуга народу" також зазначив, що влада активізує діалог щодо Криму за допомогою ініціативи "Кримська платформа".

Арахамія закликав американську сторону та всіх міжнародних партнерів приєднатися до діалогу.