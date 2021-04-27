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Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 12:46
Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України у зв’язку з нарощуванням російських військ вздовж українських кордонів.

Про це повідомляє прес-служба СН.

Зокрема він висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу з боку США завдяки ухваленню Сполученими Штатами двопартійного проекту закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

"Україна продовжує докладати зусиль для поглиблення своєї участі в Євроатлантичному альянсі. Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших Збройних сил у відповідності до стандартів НАТО", - наголосив Давид Арахамія.

Очільник фракції "Слуга народу" також зазначив, що влада активізує діалог щодо Криму за допомогою ініціативи "Кримська платформа".

Арахамія закликав американську сторону та всіх міжнародних партнерів приєднатися до діалогу.

Нагадаємо, раніше Давід Арахамія повідомляв, що комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act).

Раніше РБК-Україна писало що Давид Арахамія провів низку онлайн-зустрічей із членами конгресу США.

Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США, зокрема розширення військової підтримки, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування українського війська.

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