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Арахамия о новом главе НБУ: фаворита нет, отбор не начался

Новости » Политика     02.07.2020 - 17:27
Арахамия о новом главе НБУ: фаворита нет, отбор не начался
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что заявление Смолия об отставке будет удовлетворено в Раде

На сегодня нет фаворита на пост главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия. Сам процесс подбора нового руководителя Нацбанка еще не начался.

Об этом журналистам возле Верховной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, еще не было обсуждения отставки Смолия на фракции.

"Но если человек сам пишет заявление, то я думаю нормальная реакция - его удовлетворять, если нет других подводных камней. Там еще будет много дискуссий, кадровых решений пока не будет принято. Будут обсуждения, встречи с экспертами и международной и инвесторской средой", - отметил Арахамия.

Он также прокомментировал информацию, что Нацбанк могут возглавить глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, глава Совета НБУ Богдан Данилишин или экс-премьер Арсений Яценюк.

"Не слышал, не могу сказать. Это видел только в Телеграм-каналах… эти фамилии только на уровне слухов. Нет сейчас фаворитов, потому что процесс подбора этого человека еще не начался. Поэтому нет никакого смысла это обсуждать", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Рада может отправить Смолия в отставку завтра, 3 июля.

Накануне Смолий заявил, что подал в отставку из-за политического давления.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныЯков СмолийДавид Арахамия
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