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Арахамія: щодо призначення Саакашвілі сьогодні будуть новини

Новини » Політика     06.05.2020 - 14:48
Арахамія: щодо призначення Саакашвілі сьогодні будуть новини
Фото: Михайло Саакашвілі (УНІАН)

Новини про призначення оголосить Офіс президента

Офіс президента України сьогодні має озвучити новини щодо призначення Михайла Саакашвілі до Національної ради реформ. Про це на брифінгу заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, новину про призначення Саакашвілі мають озвучити в Офісі президента.

"Я думаю, що щодо пана Саакашвілі сьогодні будуть новини", - заявив Арахамія, не уточнивши, яку посаду займе колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА.

Він також заявив, що Саакашвілі може зайняти будь-яку посаду, оскільки він "дуже енергійний та амбітний".

Зазначимо, сьогодні Саакашвілі сам назвав запропоновану йому посаду. Очікується, що він стане головою виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України.

Нагадаємо, на початку тижня Саакашвілі заявляв, що президент Володимир Зеленський повинен оголосити про його призначення в найближчі дні.

"Президент розглядав різні варіанти, він сам оголосить", - зазначив він.

У квітні Саакашвілі запропонували увійти в уряд Дениса Шмигаля і зайняти спеціально під нього створену посаду віце-прем'єра з питань реформ. Після того, як стало відомо, що призначення до уряду, швидше за все, не підтримає Рада, для Саакашвілі почали шукати іншу посаду.

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Новини України СаакашвіліназначениеДавид Арахамія
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