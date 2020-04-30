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Саакашвили может занять другую должность после консультаций с Зеленским

Новости » Политика     30.04.2020 - 15:42
Саакашвили может занять другую должность после консультаций с Зеленским
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

При этом "Слуга народа" имеют достаточно голосов и для назначения Саакашвили на должность вице-премьера

Михаил Саакашвили может занять другую должность после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом нардеп отметил, что фракция имеет достаточно голосов для назначения Саакашвили и в качестве вице-премьера.

"Голосов хватает, но Саакашвили последние несколько дней вел длительные консультации с президентом. Они нашли другой формат, в котором они будут работать. Это новая должность. Я не могу вам сказать, потому что это инициатива президента. У нас есть голоса, если Саакашвили и президент сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, мы можем сейчас достаточно голосов, чтобы принять это решение. Но по моей информации будет другое решение. Президент уже отработал его с Михаилом. Об этом будет сообщено, возможно, сегодня. А возможно в начале следующей недели", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что Михаилу Саакашвили после встречи в Офисе президента предложили войти в Национальный совет реформ.

Изначально сообщалось, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера. Однако позже Арахамия сообщил, что вопроса о назначении Саакашвили в повестке Рады нет.

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