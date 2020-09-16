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Арахамия не исключил раскол монобольшинства

Автор: Игорь Литвиненко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что "такие сценарии есть и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

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Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

Напомним, в конце прошлого года из фракции исключили Анну Скороход и Антона Полякова. Со стороны Полякова причиной исключения стали прогулы, со стороны Скороход - предложение взяток нардепам.

В начале сентября из фракции также был исключен Гео Лерос, у которого ранее был публичный конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Вчера заявление о выходе из фракции написал Александр Юрченко после того, как НАБУ заявило о получении взяток с его стороны за голосование определенных законопроектов.

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Новости Украины фракцияДавид Арахамия