Арабські ЗМІ показали "українських військових" у Газі. МЗС відреагувало

Телевізійна мережа Al Araby випустила сюжет про нібито участь українців у лавах Армії оборони Ізраїлю у військових операціях у Секторі Газа. Однак Україна не відправляла військовослужбовців ЗСУ до регіону на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна не відправляла своїх солдатів у Сектор Газа чи будь-який інший регіон світу. Українська армія захищає свою територію від російської агресії", - наголосив чиновник.

Також представник МЗС, реагуючи на сюжет арабських ЗМІ, висловив припущення, що на кадрах могли бути показані люди слов'янської зовнішності або громадяни Ізраїлю українського походження.

"Можливо в Alaraby TV йдеться про ізраїльських громадян українського чи слов'янського походження, проте вони не мають жодного відношення до української держави", - зазначається в заяві Ніколенка.

Спікер додав, що українська сторона сподівається на якнайшвидший мир на Близькому Сході.

Що передувало

Раніше сьогодні, 20 грудня, на загальній телевізійній мережі Al Araby, яка транслює програми та новини арабською мовою, вийшов матеріал з людьми у військовій формі, які розмовляють між собою російською. Дії відбувалися, як стверджується у сюжеті, у Секторі Газа.

Ролик тривалістю близько тридцяти секунд у мережі був підписаний так: "Українці беруть участь у лавах ізраїльської армії під час війни у Секторі Газа".

لم ترسل أوكرانيا جنودها سواء إلى قطاع غزة أو أية منطقة أخرى من العالم. فإن الجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ضد العدوان الروسي. و ربما يتحدث @AlarabyTV عن مواطنين اسرائيليين من أصول أوكرانية أو سلافية، ولكنه لا علال ة.

نتمنى احلالا سريعا للسلام في الشرق الأوسط https://t.co/QnBCTkAby1 — Oleh Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 20, 2023

Війна Ізраїлю і ХАМАС, операція в Газі та евакуація українців

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я. За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

10 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про успішно проведену спецоперацію з порятунку наших громадян із Сектору Газа. З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 людей.