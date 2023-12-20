Арабские СМИ показали "украинских военных" в Газе. МИД отреагировал

Телевизионная сеть Al Araby выпустила сюжет о якобы участии украинцев в рядах Армии обороны Израиля в военных операциях в Секторе Газа. Однако Украина не отправляла военнослужащих ВСУ в регион на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина не отправляла своих солдат в Сектор Газа или какой-либо другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии", - подчеркнул чиновник.

Также представитель МИД, реагируя на данный сюжет арабских СМИ, высказал предположение, что на кадрах могли быть показаны люди славянской внешности или граждане Израиля украинского происхождения.

"Возможно в Alaraby TV речь идет об израильских гражданах украинского или славянского происхождения, но они не имеют никакого отношения к украинскому государству", - отмечается в заявлении Николенко.

Спикер добавил, что украинская сторона надеется на скорейший мир на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 20 декабря, на общей телевизионной сети Al Araby, которая транслирует программы и новости на арабском языке, вышел материал с людьми в военной форме, которые разговаривают между собой на русском языке. Действия происходили, как утверждается в сюжете, в Секторе Газа.

Ролик длительностью около тридцати секунд в сети был подписан так: "Украинцы участвуют в рядах израильской армии во время войны в Секторе Газа".

لم ترسل أوكرانيا جنودها سواء إلى قطاع غزة أو أية منطقة أخرى من العالم. فإن الجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ضد العدوان الروسي. و ربما يتحدث @AlarabyTV عن مواطنين اسرائيليين من أصول أوكرانية أو سلافية، ولكنه لا علاقة لهم بالدولة الأوكرانية.

نتمنى احلالا سريعا للسلام في الشرق الأوسط https://t.co/QnBCTkAby1 — Oleh Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 20, 2023

Война Израиля и ХАМАС, операция в Газе и эвакуация украинев

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия. По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

10 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об успешно проведенной спецоперации по спасению наших граждан из Сектора Газа. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.