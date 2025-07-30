Арабські країни вперше засудили ХАМАС і висунули вимогу

Серед підписантів також Франція, Велика Британія, Канада й представники ЄС.

Документ було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню процесу створення двох держав - Ізраїлю і Палестини.

У декларації зазначається, що після завершення війни в Газі ХАМАС має передати владу та зброю Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами авторів документа, відповідає меті створення суверенної і незалежної Палестинської держави.

Документ також засуджує напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який став причиною нинішньої війни.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію "історичною і безпрецедентною", підкресливши, що вперше арабські країни і держави Близького Сходу публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також заявили про готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Серед положень декларації - можливість розміщення міжнародної стабілізаційної місії в Газі після завершення бойових дій. Така місія може бути направлена за запрошенням Палестинської адміністрації, за мандатом ООН.

Зазначається, що Ізраїль та США участі в конференції не брали.