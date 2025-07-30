Арабские страны впервые осудили ХАМАС и выдвинули требование

Среди подписантов также Франция, Великобритания, Канада и представители ЕС.

Документ был согласован на конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств - Израиля и Палестины.

В декларации отмечается, что после завершения войны в Газе ХАМАС должен передать власть и оружие Палестинской администрации при поддержке международного сообщества. Это, по словам авторов документа, соответствует цели создания суверенного и независимого Палестинского государства.

Документ также осуждает нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое стало причиной нынешней войны.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал декларацию "исторической и беспрецедентной", подчеркнув, что впервые арабские страны и государства Ближнего Востока публично осудили действия ХАМАС, призвали к его разоружению и исключению из управления Газой, а также заявили о готовности нормализовать отношения с Израилем.

Среди положений декларации - возможность размещения международной стабилизационной миссии в Газе после завершения боевых действий. Такая миссия может быть направлена по приглашению Палестинской администрации, по мандату ООН.

Отмечается, что Израиль и США участия в конференции не принимали.