Арабські країни можуть подружитися з Ізраїлем у протистоянні Ірану, - експерт

За його словами, ядерна програма Ірану давно непокоїть не лише Ізраїль, а й інші країни Близького Сходу. Саме тому вони не стали на бік Тегерану під час дванадцятиденної війни.

Аналітик зазначив, що арабські країни непублічно були дуже зацікавлені тому, щоб, з одного боку, була зруйнована ядерна програма Ірану, а з іншого - достатньо серйозно послаблені іранські проксі-групи в регіоні.

З огляду на цей факт, ідеться про розширення ще на декілька країн т.зв. "угод Авраама" (низка договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав, підписаних у 2020-2021 роках).

Сирія

Експерт зазначив, що найближче до підписання таких угод донедавна була Сирія.

Він нагадав, що після падіння режиму Башара Асада, нова влада країни докладає зусиль, щоб вивести країну з міжнародної ізоляції.

"Теперішній президент Сирії Ахмед Аш-Шараа веде комунікацію з цілою низкою регіональних лідерів, і серед них - з Ізраїлем. Однак нинішня ескалація через проблему з друзами, ймовірно, пригальмує переговори", - зазначив Добряк.

Ліван

Аналітик також назвав "непростою" нормалізацію відносин Ізраїлю з Ліваном. За його словами, передусім це викликане важливою роллю в політичній системі країни проіранського угруповання "Хезболла".

Добряк зазначив, що це угруповання - не лише воєнізована організація, а і політична партія, що опирається на шиїтську громаду Лівану та входить до правлячої парламентської коаліції.

Саудівська Аравія

Водночас, експерт більш оптимістичний щодо перспектив встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, як однією з найбільших економічних потуг регіону.

Аналітик переконаний, що нинішня ескалація між Ізраїлем та Сирією "негативно вплине на цей трек".

Втім, за його словами, нормалізації відносин Саудівської Аравії з Єрусалимом, заважає інша проблема.

"Спілкування між саудитами та ізраїльтянами є достатньо продуктивне і вже давнє. Однак формалізувати питання дещо складно, тому що одна з вимог Саудівської Аравії для того, щоб вона приєдналася до "угод Авраама" і створила в регіоні зону стабільності й сталого розвитку, - це, звичайно, розв'язання палестинського питання", - сказав виданню Добряк.