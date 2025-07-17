Арабські країни можуть подружитися з Ізраїлем у протистоянні Ірану, - експерт

Країни арабського світу зацікавлені у знищенні ядерної програми Ірану й ослабленні підконтрольних Тегерану угруповань. Вони мають шанси нормалізувати відносини з Ізраїлем.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт з питань Близького Сходу Євген Добряк.
За його словами, ядерна програма Ірану давно непокоїть не лише Ізраїль, а й інші країни Близького Сходу. Саме тому вони не стали на бік Тегерану під час дванадцятиденної війни.
Аналітик зазначив, що арабські країни непублічно були дуже зацікавлені тому, щоб, з одного боку, була зруйнована ядерна програма Ірану, а з іншого - достатньо серйозно послаблені іранські проксі-групи в регіоні.
З огляду на цей факт, ідеться про розширення ще на декілька країн т.зв. "угод Авраама" (низка договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав, підписаних у 2020-2021 роках).
Експерт зазначив, що найближче до підписання таких угод донедавна була Сирія.
Він нагадав, що після падіння режиму Башара Асада, нова влада країни докладає зусиль, щоб вивести країну з міжнародної ізоляції.
"Теперішній президент Сирії Ахмед Аш-Шараа веде комунікацію з цілою низкою регіональних лідерів, і серед них - з Ізраїлем. Однак нинішня ескалація через проблему з друзами, ймовірно, пригальмує переговори", - зазначив Добряк.
Аналітик також назвав "непростою" нормалізацію відносин Ізраїлю з Ліваном. За його словами, передусім це викликане важливою роллю в політичній системі країни проіранського угруповання "Хезболла".
Добряк зазначив, що це угруповання - не лише воєнізована організація, а і політична партія, що опирається на шиїтську громаду Лівану та входить до правлячої парламентської коаліції.
Водночас, експерт більш оптимістичний щодо перспектив встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, як однією з найбільших економічних потуг регіону.
Аналітик переконаний, що нинішня ескалація між Ізраїлем та Сирією "негативно вплине на цей трек".
Втім, за його словами, нормалізації відносин Саудівської Аравії з Єрусалимом, заважає інша проблема.
"Спілкування між саудитами та ізраїльтянами є достатньо продуктивне і вже давнє. Однак формалізувати питання дещо складно, тому що одна з вимог Саудівської Аравії для того, щоб вона приєдналася до "угод Авраама" і створила в регіоні зону стабільності й сталого розвитку, - це, звичайно, розв'язання палестинського питання", - сказав виданню Добряк.
На півдні Сирії у провінції Ес-Сувейда 16 липня сталися збройні сутички між урядовими військами та загонами нацменшини друзів, які раніше контролювали регіон. Внаслідок інциденту загинули близько 30 людей.
У відповідь армія Ізраїлю масовано обстріляла сирійську столицю Дамаск. У місті зруйновані будівлі Міноборони та Генштабу, пошкоджено президентський палац.
Ізраїльський уряд таким чином вирішив захистити нацменшину друзів.
Однак після обстрілу представники нацменшини домовилися про перемир'я з урядовими військами Сирії.
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа відкинув будь-які спроби Ізраїлю втягнути друзів у справи зовнішніх сил і заявив про готовність сирійців до війни.
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