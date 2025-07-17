Арабские страны могут подружиться с Израилем в противостоянии Ирану, - эксперт

По его словам, ядерная программа Ирана давно беспокоит не только Израиль, но и другие страны Ближнего Востока. Именно поэтому они не стали на сторону Тегерана во время двенадцатидневной войны.

Аналитик отметил, что арабские страны непублично были очень заинтересованы в том, чтобы, с одной стороны, была разрушена ядерная программа Ирана, а с другой - достаточно серьезно ослаблены иранские прокси-группы в регионе.

Учитывая этот факт, речь идет о расширении еще на несколько стран т.н. "соглашений Авраама" (ряд договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020-2021 годах).

Сирия

Эксперт отметил, что ближе всего к подписанию таких соглашений до недавнего времени была Сирия.

Он напомнил, что после падения режима Башара Асада, новые власти страны прилагают усилия, чтобы вывести страну из международной изоляции.

"Нынешний президент Сирии Ахмед Аш-Шараа ведет коммуникацию с целым рядом региональных лидеров, и среди них - с Израилем. Однако нынешняя эскалация из-за проблемы с друзами, вероятно, притормозит переговоры", - отметил Добряк.

Ливан

Аналитик также назвал "непростой" нормализацию отношений Израиля с Ливаном. По его словам, прежде всего это вызвано важной ролью в политической системе страны проиранской группировки "Хезболла".

Добряк отметил, что эта группировка - не только военизированная организация, но и политическая партия, опирающаяся на шиитскую общину Ливана и входящая в правящую парламентскую коалицию.

Саудовская Аравия

В то же время, эксперт более оптимистичен касательно перспектив установления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией, как одной из крупнейших экономических сил региона.

Аналитик убежден, что нынешняя эскалация между Израилем и Сирией "негативно повлияет на этот трек".

Впрочем, по его словам, нормализации отношений Саудовской Аравии с Иерусалимом, мешает другая проблема.

"Общение между саудитами и израильтянами достаточно продуктивное и уже давнее. Однако формализовать вопрос несколько сложно, потому что одно из требований Саудовской Аравии для того, чтобы она присоединилась к "соглашениям Авраама" и создала в регионе зону стабильности и устойчивого развития, - это, конечно, решение палестинского вопроса", - сказал изданию Добряк.