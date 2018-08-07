В АПУ прокомментировали возможное участие Манафорта в президентской кампании Порошенко

Команда Порошенко никогда не сотрудничала с Манафортом, заявили в администрации президента

В Администрации президента Украины прокомментировали слова бывшего партнера Пола Манафорта Рика Гейтса о том, что Манафорт участвовал в президентской кампании Петра Порошенко в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба АПУ.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с П. Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались", - заявили в пресс-службе.

Напомним, на заседании суда по делу Манафорта Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.