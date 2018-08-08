В АПУ підтвердили зустріч з командою Манафорта у 2014 році

В АПУ підтвердили зустріч головного стратега виборчої кампанії Порошенко 2014 року з командою Манафорта

В адміністрації президента України (АПУ) Петра Порошенка підтвердили зустріч головного стратега його виборчої кампанії 2014 року з командою американського політтехнолога Пола Манафорта. Про це повідомила представниця АПУ Дар'я Худякова, передає "Радіо Свобода".

Представниця адміністрації Порошенко сьогодні, 8 серпня, підтвердила, що така зустріч була.

"Була зустріч, але не подальші відносини", - підкреслила вона.

"Радіо Свобода" відзначає, що більше подробиць Худякова надати відмовилася, додавши, що інформацію може надати народний депутат України фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Гринів, який в 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка. Додамо, що Гринів на телефонні дзвінки РБК-Україна поки не відповів.

Нагадаємо, вчора в адміністрації президента повідомили, що команда Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Манафортом, ні з його людьми. При цьому було зазначено, що пропозиції про співпрацю надходили серед інших, втім, навіть не розглядалися.

Як відомо, вчора на засіданні суду по справі Манафорта Рік Гейтс заявив, що Манафорт допомагав Порошенко під час президентської кампанії 2014 року.

За його словами, останній раз вони з Манафортом працювали в Україні перед парламентськими виборами в жовтні 2014 року.

"Гейтс зазначив, що останній раз вони з Манафортом працювали в Україні над кампанією "Опозиційного блоку" перед парламентськими виборами у жовтні. Компанія також асистувала Петра Порошенка", - повідомляє NBC.

При цьому Гейтс розповів, що вони не отримали повного гонорару за свої послуги.