Манафорт участвовал в президентской кампании Порошенко, - Гейтс

По словам Гейтса, они с Манафортом последний раз работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" в октябре 2014 года и ассистировали Порошенко

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Об этом сообщает телеканал NBC, корреспондент которого находится на судебном заседании по делу Манафорта.

По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года.

"Гейтс отметил, что последний раз они с Манафортом работали в Украине над кампанией "Оппозиционного блока" перед парламентскими выборами в октябре. Компания также ассистировала Петра Порошенко", - сообщает NBC.

При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.

Напомним, Гейтс на суде подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов. Во время суда Гейтс заявил, что в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги они переводили на незарегистрированные банковские счета Манафорта на Кипре.

Вместе с этим, он подтвердил, что они осознавали о нарушении закона. Также Рик Гейтс признался, что присвоил несколько сотен тысяч долларов воспользовавшись доступом к зарубежным счетам при помощи фиктивных сделок.