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АПУ опровергла увольнение Филатова

Новости » Политика    08.04.2019 - 11:39
АПУ опровергла увольнение Филатова
Фото: Алексей Филатов (president.gov.ua)

Филатова не увольняли с должности замглавы АПУ

Информация об увольнении Алексея Филатова с должности замглавы Администрации президента Украины не соответствует действительности. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе АПУ.

В частности, АПУ опровергает распространенную в СМИ информацию об увольнении Филатова. Кроме того, в Администрации президента призвали средства массовой администрации обращаться за комментариями в АПУ.

Отметим, сегодня утром "Українські новини" со ссылкой на источник сообщили, что Филатова уволили после подачи заявления об отставке. Другие источники сообщили, что его уволили в связи с тем, что он не справился с поставленными задачами, однако указ будет опубликован 21 апреля.

Отметим, в администрации Петра Порошенко Филатов курирует судебную систему.

Напомним, ранее сообщалось, что Национального антикоррупционного бюро Украины открыло дело по факту незаконного обогащения Филатова. До этого, по данным журналистского расследования, Филатов не указал в декларации своего сына, супругу и ее юридическую компанию.  На вопрос журналиста "РБК-Украина" он не подтвердил и не опроверг данную информацию. И посоветовал написать официальный запрос.

В январе стало известно, что руководитель САП Назар Холодницкий передал дело Филатова следователям Национальной полиции в связи с "неэффективностью" расследования.

 

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