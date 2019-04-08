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АПУ спростувала звільнення Філатова

Новини » Політика    08.04.2019 - 11:39
АПУ спростувала звільнення Філатова
Фото: Олексій Філатов (president.gov.ua)

Філатова не звільняли з посади заступника глави АПУ

Інформація про звільнення Олексія Філатова з посади заступника глави Адміністрації президента України не відповідає дійсності. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі АПУ.

Зокрема, АПУ спростовує поширену в ЗМІ інформацію про звільнення Філатова. Крім того, в Адміністрації президента закликали засоби масової адміністрації звертатися за коментарями до АПУ.

Зазначимо, сьогодні вранці "Українські новини" з посиланням на джерело повідомили, що Філатова звільнили після подачі заяви про відставку. Інші джерела повідомили, що його звільнили у зв'язку з тим, що він не впорався з поставленими завданнями, однак указ буде опубліковано 21 квітня.

Відзначимо, в адміністрації Петра Порошенка Філатов курирує судову систему.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національного антикорупційного бюро України відкрило справу за фактом незаконного збагачення Філатова. До цього, за даними журналістського розслідування, Філатов не вказав у декларації свого сина, дружину та її юридичну компанію. На запитання журналіста "РБК-Україна" він не підтвердив і не спростував цю інформацію. І порадив написати офіційний запит.

У січні стало відомо, що керівник САП Назар Холодницький передав справу Філатова слідчим Національної поліції в зв'язку з "неефективністю" розслідування.

 

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