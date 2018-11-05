В АПУ анонсировали обнародование соглашения между Украиной и Вселенским патриархатом

Фото: Ростислав Павленко (УНИАН)

Подписанный документ является рамочным соглашением и не требует ратификации

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом, подписано 3 ноября, будет обнародовано. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Павленко, подписанный документ является рамочным соглашением и не требует ратификации.

"Я думаю, что он (документ, - ред.) будет обнародован. Это фактически такое рамочное соглашение, которое определяет основы отношений. Церковь отделена от государства и государство от церкви. Речь идет о содействии созданию церкви. Это такой статус рамковго документа. Исходя из рамочного характера документа, он не требует ратификации", - сказал он.

Павленко также добавил, что Украина обеспечит, чтобы процесс создания независимой украинской церкви был мирным и добровольным.

"Мы уже вскоре получим положительную новость о том, что процесс развития православия в Украине получит такую кульминацию как создание собственной независимой автокефальной православной церкви", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 ноября в Турции президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинополем.

Кроме того, в АПУ отметили, что подписание соглашения с Вселенским патриархатом опровергает все мифы и "вбросы" об автокефалии.