Подписание соглашения с Вселенским патриархатом опровергает "вбросы" об автокефалии, - АПУ

Фото: Ростислав Павленко (president.gov.ua)

Соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом было подписано 3 ноября

Подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом опровергает все мифы и "вбросы" об автокефалии. Об этом в ходе брифинга сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Павленко, подписанное 3 ноября соглашение является соглашением о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине.

В соглашении о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом закреплено предоставление томоса

"Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом можно назвать соглашением о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине, где говорится прямо о том, что создается независимая украинская православная церковь, которой предоставляется томос, то есть грамота о независимости, Вселенским патриархом после того, как желающие украинские епископы соберутся на собор, выберут своего предстоятеля, после чего он получит томос", - сообщил Павленко.

Государство будет способствовать процессу создания украинской церкви

Он также отметил, что государство, со своей стороны, будет способствовать процессу создания украинской церкви, а Вселенский патриархат будет содействовать связи церкви со Вселенским православием. Павленко также добавил, что именно для этого, собственно, и учреждается миссия Вселенского патриархата - представительство, которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет определенным посольством Вселенской патриархии, которое будет помогать в том, чтобы все происходило согласно православным канонам и чтобы деятельность новой церкви имела поддержку и признание со стороны других поместных церквей.

Все вопросы относительно избрания предстоятеля - это внутрицерковные отношения

"О чем свидетельствует это соглашение. Практически все те мифы, вбросы, которые были в течение последнего времени фактом подписания соглашения опровергаются. Прежде всего, это будет независимая церковь...Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой церкви, которая получит свое место в диптихе, в порядке упоминания православных церквей. Детали обсуждаются в ходе подготовки к собору украинских епископов, все вопросы относительно процедуры избрания предстоятеля - это внутрицерковные отношения, которым государство способствует", - добавил он.

Большинство поместных церквей заняли позицию нейтрально-пассивного выжидания

"Часто приходится слышать, что якобы в других поместных церквях есть неприятие факта создания независимой украинской церкви. Мы видим, что это не так...Большинство поместных церквей заняли позицию нейтрально-пассивного выжидания... Соглашение предусматривает то, что Вселенская патриархия способствует тому, что украинская церковь будет признана другими православными церквями", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 ноября Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Соглашение в Турции подписали президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх.

Отметим, также в АПУ сообщали, что в Андреевской церкви в Киеве будет размещено представительство Вселенского патриархата, которое будет заниматься поддержкой двусторонних контактов с независимой украинской церковью.