В АПУ анонсували оприлюднення угоди між Україною та Вселенським патріархатом

Фото: Ростислав Павленко (УНІАН)

Підписаний документ є рамковою угодою і не потребує ратифікації

Угода про співробітництво між Україною та Вселенським патріархатом, підписана 3 листопада, буде оприлюднена. Про це у ході брифінгу повідомив радника президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Павленка, підписаний документ є рамковою угодою і не потребує ратифікації.

"Я думаю, що він (документ, - ред.) буде оприлюднений. Це фактично така рамкова угода, яка визначає засади відносин. Церква відділена від держави і держави від церкви. Ідеться про сприяння створенню церкви. Це такий статус рамковго документа.Виходячи з рамкового характеру документу, він не потребує ратифікації", - сказав він.

Павленко також додав, що Україна забезпечить, щоб процес створення незалежної української церкви був мирним і добровільним.

"Ми уже незабаром матимемо позитивну новину про те, що процес розвитку православ'я в Україні отримає таку кульмінацію як створення власної незалежної автокефальної православної церкви", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 листопада у Туреччині президент України та Вселенський патріарх підписали угоду про співробітництво між Україною та Константинополем.

Крім того, в АПУ зазначали, що підписання угоди з Вселенським патріархатом спростовує всі міфи та "вкиди" про автокефалію.