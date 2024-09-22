Аптечка в дорогу. Які ліки взяти з собою у подорож

"Цей базовий перелік препаратів та засобів, які варто брати з собою на кілька днів. Він передбачає допомогу в ситуації, коли халепа зі здоров’ям трапляється раптово та потребує негайного вирішення", - говорить лікар.

Що взяти з собою в дорогу?

Вода. Дрібні травми (порізи, подряпини, зчесані коліна та долоні, опіки тощо) спершу необхідно промити чистою водою, а не антисептиками. Це стосується більшості випадків. Після того, наскільки це можливо, лишити підсохнути, й організм сам увімкне процеси регенерації.

Перев’язувальний матеріал для більш серйозних пошкоджень (глибокі порізи з кровотечею, вивихи, натертості). Еластичний бинт, пластирі, кровоспинні губки будуть не зайвими.

Знеболювальні, жарознижувальні та протизапальні препарати також вирішують дуже багато проблем. Насамперед йдеться про ібупрофен та парацетамол - це універсальні засоби, чия безпечність та ефективність найкраще збалансовані. Вони допоможуть при головному, вушному, зубному болю, болю в горлі, місцях травм; врятують від лихоманки, ломоти в тілі. Ібупрофен може допомогти й при місцевих запальних процесах. Радять приймати ці ліки після їжі.

Важливо: якщо болить живіт, краще не застосовувати ці препарати, адже вони вони “замилюють” загальну картину стану; якщо симптоми тривають досить довго й з часом погіршуються, краще звернутися на огляд до найближчого медичного закладу.

Сольовий спрей для носа допоможе з нежитем, а судинозвужувальний знадобиться у випадку сильної закладеності носа, хоча його варто застосовувати лише в крайньому разі.

Краплі "штучна сльоза" для очей можуть знадобитися при подразненні, у тому числі димом чи пилом, адже сприяють очищенню поверхні ока.

Препарати від діареї не зайві в аптечці, якщо ви схильні до порушення травлення на фоні зміни обстановки чи раціону. Якщо раптом трапилося отруєння, важливо пити багато рідини. У разі блювання та/або діареї - застосувати розчин для регідратації.

Від алергії на їжу чи напої, рослини, укуси комах варто мати таблетки та місцеві засоби (гель, мазь тощо). Також дуже корисно придбати засіб для ін’єкції адреналіну при розвитку анафілактичного шоку (обов’язково проконсультуйся з лікарем/кою щодо правильного використання ін’єкції адреналіну та можливих симптомів анафілактичного шоку).

Антисептик для рук, вологі та сухі серветки.

Усі ліки, які ви приймаєте за призначенням лікаря постійно.