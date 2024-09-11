Як можуть карати водіїв за прострочену аптечку чи вогнегасник: відповідь юриста
За прострочені аптечки або несправні вогнегасники водіїв власних авто та перевізників, які надають послуги громадянам, можуть покарати штрафами.
РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, скільки саме доведеться заплатити за такі порушення.
Які штрафи загрожують водіям з простроченими аптечками чи несправними вогнегасниками
За словами експерта, Правилами дорожнього руху (ПДР) передбачено, що водій транспортного засобу повинен мати при собі:
- аптечку
- вогнегасник
- знак аварійної зупинки
Порушення цього правила - керування або експлуатації транспортного засобу - може мати наслідком адміністративну відповідальність, передбачену частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.
Водночас відсутність у транспортному засобі аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки при наданні послуг із перевезення пасажирів, матиме наслідком адміністративну відповідальність, встановлену частиною 2 статті 121 КУпАП - у вигляді штрафу в розмірі 680 грн.
При цьому повторне таке порушення впродовж року тягне за собою:
- або накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) - з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
- або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб
Кому скаржитись через відсутність аптечки в автобусі
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язковість наявності у транспортному засобі (ТЗ) медичної аптечки - з нанесеними на неї відомостями про тип ТЗ, для якого вона призначена - передбачена підпунктом "є" пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, що були затверджені постановою Кабінету міністрів №1306 від 10 жовтня 2001 року.
При порушенні перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, зі скаргою можна звернутись до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки).
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