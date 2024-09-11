Як можуть карати водіїв за прострочену аптечку чи вогнегасник: відповідь юриста

За прострочені аптечки або несправні вогнегасники водіїв власних авто та перевізників, які надають послуги громадянам, можуть покарати штрафами.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка , скільки саме доведеться заплатити за такі порушення.

Які штрафи загрожують водіям з простроченими аптечками чи несправними вогнегасниками

За словами експерта, Правилами дорожнього руху (ПДР) передбачено, що водій транспортного засобу повинен мати при собі:

аптечку

вогнегасник

знак аварійної зупинки

Порушення цього правила - керування або експлуатації транспортного засобу - може мати наслідком адміністративну відповідальність, передбачену частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - у вигляді штрафу в розмірі 340 грн.

Водночас відсутність у транспортному засобі аптечки, вогнегасника та знака аварійної зупинки при наданні послуг із перевезення пасажирів, матиме наслідком адміністративну відповідальність, встановлену частиною 2 статті 121 КУпАП - у вигляді штрафу в розмірі 680 грн.

При цьому повторне таке порушення впродовж року тягне за собою: