Аптечка в дорогу. Какие лекарства взять с собой в путешествие

"Этот базовый перечень препаратов и средств, которые следует брать с собой на несколько дней. Он предусматривает помощь в ситуации, когда беда со здоровьем случается внезапно и требует немедленного решения", - говорит врач.

Что взять с собой в путь?

Вода. Мелкие травмы (порезы, царапины, счесанные колени и ладони, ожоги и т.п.) сначала необходимо промыть чистой водой, а не антисептиками. Это касается большинства случаев. После того, как возможно, оставить подсохнуть, и организм сам включит процессы регенерации.

Перевязочный материал для более серьезных повреждений (глубокие порезы с кровотечением, вывихи, натертости). Эластичный бинт, пластыри, кровоостанавливающие губки будут не лишними.

Обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты решают очень много проблем. Прежде всего речь идет об ибупрофене и парацетамоле - это универсальные средства, чья безопасность и эффективность лучше всего сбалансированы. Они помогут при головной, ушной, зубной боли, боли в горле, местах травм; спасут от лихорадки, ломоты в теле. Ибупрофен может помочь и при местных воспалительных процессах. Советуют принимать это лекарство после еды.

Важно: если болит живот, лучше не применять эти препараты, ведь они "замыливают" общую картину состояния; если симптомы длятся довольно долго и со временем ухудшаются, лучше обратиться в осмотр в ближайшее медицинское учреждение.

Солевой спрей для носа поможет с насморком, а сосудосуживающий понадобится в случае сильной заложенности носа, хотя его следует применять только в крайнем случае.

Капли "искусственная слеза" для глаз могут понадобиться при раздражении, в том числе дымом или пылью, ведь способствуют очищению поверхности глаза.

Препараты от диареи не лишние в аптечке, если вы подвержены нарушению пищеварения на фоне изменения обстановки или рациона. Если вдруг произошло отравление, важно пить много жидкости. В случае рвоты и/или диареи применять раствор для регидратации.

От аллергии на еду или напитки, растения, укусы насекомых следует иметь таблетки и местные средства (гель, мазь и т.п.). Также очень полезно приобрести средство для инъекции адреналина при развитии анафилактического шока (обязательно проконсультируйся с врачом относительно правильного использования инъекции адреналина и возможных симптомов анафилактического шока).

Антисептик для рук, влажные и сухие салфетки.

Все лекарства, которые вы принимаете по назначению врача постоянно.