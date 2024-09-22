Аптечка в дорогу. Какие лекарства взять с собой в путешествие

Собираясь в путешествие, стоит взять с собой аптечку. В нее нужно положить лекарства для экстренной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение семейного врача Дарьи Дмитриевской.
"Этот базовый перечень препаратов и средств, которые следует брать с собой на несколько дней. Он предусматривает помощь в ситуации, когда беда со здоровьем случается внезапно и требует немедленного решения", - говорит врач.
Вода. Мелкие травмы (порезы, царапины, счесанные колени и ладони, ожоги и т.п.) сначала необходимо промыть чистой водой, а не антисептиками. Это касается большинства случаев. После того, как возможно, оставить подсохнуть, и организм сам включит процессы регенерации.
Перевязочный материал для более серьезных повреждений (глубокие порезы с кровотечением, вывихи, натертости). Эластичный бинт, пластыри, кровоостанавливающие губки будут не лишними.
Обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные препараты решают очень много проблем. Прежде всего речь идет об ибупрофене и парацетамоле - это универсальные средства, чья безопасность и эффективность лучше всего сбалансированы. Они помогут при головной, ушной, зубной боли, боли в горле, местах травм; спасут от лихорадки, ломоты в теле. Ибупрофен может помочь и при местных воспалительных процессах. Советуют принимать это лекарство после еды.
Важно: если болит живот, лучше не применять эти препараты, ведь они "замыливают" общую картину состояния; если симптомы длятся довольно долго и со временем ухудшаются, лучше обратиться в осмотр в ближайшее медицинское учреждение.
Солевой спрей для носа поможет с насморком, а сосудосуживающий понадобится в случае сильной заложенности носа, хотя его следует применять только в крайнем случае.
Капли "искусственная слеза" для глаз могут понадобиться при раздражении, в том числе дымом или пылью, ведь способствуют очищению поверхности глаза.
Препараты от диареи не лишние в аптечке, если вы подвержены нарушению пищеварения на фоне изменения обстановки или рациона. Если вдруг произошло отравление, важно пить много жидкости. В случае рвоты и/или диареи применять раствор для регидратации.
От аллергии на еду или напитки, растения, укусы насекомых следует иметь таблетки и местные средства (гель, мазь и т.п.). Также очень полезно приобрести средство для инъекции адреналина при развитии анафилактического шока (обязательно проконсультируйся с врачом относительно правильного использования инъекции адреналина и возможных симптомов анафилактического шока).
Антисептик для рук, влажные и сухие салфетки.
Все лекарства, которые вы принимаете по назначению врача постоянно.
Нынешняя зима с отключениями света может быть довольно непростой. Однако задача каждого украинца - максимально подготовиться к различным вариантам развития событий. В частности, стоит пересмотреть состав домашней аптечки или составить ее, если у вас ее нет.
Добавим, что каждый водитель должен иметь в своем автомобиле необходимый набор для безопасности и экстренных ситуаций. Среди них, в частности, аптечка и огнетушитель.
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