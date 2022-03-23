С апреля в Херсонской области оккупанты планируют вводить рубли, - депутат облсовета
С апреля 2022 года в Херсонской области российские оккупанты планируют вводить в обращение рубли. Они будут заставлять принимать рубли в магазинах и, возможно, выплачивать зарплаты "новой администрации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата областного совета Сергея Хланя в Facebook.
"Думаю, в результате дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях. Понемногу Херсонскую область втягивают в рублевую зону", - отметил Хлань.
Он также призвал местное население игнорировать расчет в рублях.
"Во-первых, рубли - это никчемная бумага, а главное - Херсонская область - это Украина!" - добавил депутат.
Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о том, что российского офицера наказали за слабую организацию фейковой "ХНР".
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский резко отреагировал на попытку оккупантов создать в Херсонской области псевдореспублику "ХНР". Президент предупредил коллаборантов о последствиях.
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