З квітня в Херсонській області окупанти планують вводити рублі, - депутат облради

З квітня 2022 року в Херсонській області російські окупанти планують вводити в обіг рублі. Вони будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, можливо, виплачувати зарплати "новій адміністрації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

"Думаю, в результаті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних і комунальних установах. Потроху Херсонщину втягують в рублеву зону", - зазначив Хлань.

Він також закликав місцеве населення ігнорувати розрахунок в рублях.

"По-перше, рублі - це нікчемний папір, а головне - Херсонщину - це Україна!" - додав депутат.