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У квітні-травні імпорту фактично не було, - Мінфін

Новини » Політика     16.06.2020 - 03:34
У квітні-травні імпорту фактично не було, - Мінфін
Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

За словами, Марченка, зараз звільнено 50% керівників регіональних митниць та 2/3 податкових керівників

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив причини невиконання показників надходжень по митниці. За його словами, у квітні-травні імпорту фактично не було.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Рішення, які зараз відбуваються на податковій та митниці - були необхідні. Критично необхідні. Я не міг зрозуміти, чому ми не можемо виконувати план в цих складних умовах. Причина цього зла в тому, що потрібно постійно управляти системою", - заявив Марченко.

Міністр також нагадав, що зараз звільнено 50% керівників регіональних митниць та 2/3 податкових керівників.

"Ми робимо ротації на митниці. Ми зараз маємо змогу контролювати ситуацію. І так, дійсно, в травні місяці і в квітні місяці імпорту фактично не було. У нас кордони були закриті. І те, що їхало в Україну ми розмитнювали ефективно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Мінфін пропонував розробити механізм випадкової ротації на митниці, щоб зменшити випадки контрабанди.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що не впевнений у повному подолання контрабанди на українському кордоні, але назвав умови для ефективної боротьби з нею.

Крім того, наприкінці травня на кордоні з Україною водії намагалися заблокувати роботу пункту пропуску через небажання декларувати товари: у Мінфіні це пов'язують зі спробою ввезення контрабанди.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Міністерство фінансів Українимитницяимпорт
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