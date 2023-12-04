UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

АППУ назвала 25 найбільш сумлінних і активних платників податків

Фото: АППУ назвала 25 найбільш сумлінних і активних платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Асоціація платників податків України відзначила 25 найбільш сумлінних і активних платників податків України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.

"Перемогти у війні без функціонування бізнесу просто неможливо. Бізнес повинен працювати, сплачувати податки та надавати ресурс для продовження оборони країни. Наша команда вирішила відзначити подяками 25 сумлінних, найактивніших платників податків-членів Асоціації платників податків України, які є нашими надійними партнерами", - заявила віце-президент, генеральний директор асоціації Людмила Герасименко.

Серед нагороджених є компанії, які традиційно входять до переліку найбільших платників податків України.

Зокрема, "Філіп Морріс Україна", яка за 10 місяців 2023 року сплатила майже 24 млрд грн податків до державного і місцевих бюджетів.

Також у переліку нагороджених банки - "Таскомбанк" і "Кредобанк", один з найбільших виробників ліків в Україні - компанія "Фармак", виробники алкоголю – одеський ПТК "Шабо" і Львівський лікеро-горілчаний завод.

Загалом до переліку нагороджених увійшли компанії з різних регіонів України і галузей - від будівельника доріг групи компаній "Автострада" до Харківської бісквітної фабрики і Тернопільського молокозаводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податкибизнес