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АППУ назвала 25 наиболее добросовестных и активных налогоплательщиков

Фото: АППУ назвала 25 наиболее добросовестных и активных налогоплательщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация налогоплательщиков Украины отметила 25 наиболее добросовестных и активных налогоплательщиков Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.

"Победить в войне без функционирования бизнеса просто невозможно. Бизнес должен работать, платить налоги и предоставлять ресурс для продолжения обороны страны. Наша команда решила отметить благодарностями 25 добросовестных, активных налогоплательщиков-членов Ассоциации налогоплательщиков Украины, которые являются нашими надежными партнерами", - заявила вице-президент, генеральный директор ассоциации Людмила Герасименко.

Среди награжденных есть компании, традиционно входящие в перечень крупнейших налогоплательщиков Украины.

В частности, "Филипп Моррис Украина", которая за 10 месяцев 2023 года уплатила почти 24 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты.

Также в перечне награжденных банки - "Таскомбанк" и "Кредобанк", один из крупнейших производителей лекарств в Украине - компания "Фармак", производители алкоголя - одесский ПТК "Шабо" и Львовский ликероводочный завод.

В общей сложности в перечень награжденных вошли компании из разных регионов Украины и отраслей - от строителя дорог группы компаний "Автострада" до Харьковской бисквитной фабрики и Тернопольского молокозавода.

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