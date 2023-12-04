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АППУ назвала 25 найбільш сумлінних і активних платників податків

Понеділок 04 грудня 2023 16:37
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АППУ назвала 25 найбільш сумлінних і активних платників податків Фото: АППУ назвала 25 найбільш сумлінних і активних платників податків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Асоціація платників податків України відзначила 25 найбільш сумлінних і активних платників податків України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.

"Перемогти у війні без функціонування бізнесу просто неможливо. Бізнес повинен працювати, сплачувати податки та надавати ресурс для продовження оборони країни. Наша команда вирішила відзначити подяками 25 сумлінних, найактивніших платників податків-членів Асоціації платників податків України, які є нашими надійними партнерами", - заявила віце-президент, генеральний директор асоціації Людмила Герасименко.

Серед нагороджених є компанії, які традиційно входять до переліку найбільших платників податків України.

Зокрема, "Філіп Морріс Україна", яка за 10 місяців 2023 року сплатила майже 24 млрд грн податків до державного і місцевих бюджетів.

Також у переліку нагороджених банки - "Таскомбанк" і "Кредобанк", один з найбільших виробників ліків в Україні - компанія "Фармак", виробники алкоголю – одеський ПТК "Шабо" і Львівський лікеро-горілчаний завод.

Загалом до переліку нагороджених увійшли компанії з різних регіонів України і галузей - від будівельника доріг групи компаній "Автострада" до Харківської бісквітної фабрики і Тернопільського молокозаводу.

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