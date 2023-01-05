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Apple знайшла нового виробника для преміальних моделей iPhone: хто ним стане

Фото: Apple знайшла нового виробника преміальних моделей iPhone (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple планує підписати контракт із китайським виробником Luxshare Precision Industry для випуску преміальних моделей iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого року Luxshare випустила невелику пробну партію iPhone 14 Pro Max на своєму заводі в Куньшані, щоб нівелювати втрати виробництва на заводі Foxconn у Чженчжоу.

Компанія Luxshare, заснована у 2004 році, стала постачальником Apple у 2011 році. Спочатку займалася виготовленням сполучних кабелів для iPhone та Macbook, пізніше розширила свій асортимент до кількох моделей Airpods.

У листопаді Apple попередила про зниження постачання преміальних моделей iPhone 14 через значне скорочення виробництва. Дослідницька компанія TrendForce заявила, що Apple вирішила найняти Luxshare як один із збирачів для майбутнього iPhone 15 Pro Max.

TrendForce додала, що єдиний завод Luxshare зі збирання iPhone розташований у Китаї, і компанія не планує встановлювати виробничу лінію iPhone на своєму заводі у В'єтнамі, де збираються аксесуари Apple.

Раніше стало відомо, що компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Такому рішенню компанії сприяли заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу.

Також повідомлялося, що масові протести на ключовому виробничому заводі Apple в китайському Чженчжоу призвели до недовипуску майже 6 млн. iPhone Pro.

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