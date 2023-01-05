Apple нашла нового производителя для премиальных моделей iPhone: кто им станет

В прошлом году Luxshare выпустила небольшую пробную партию iPhone 14 Pro Max на своем заводе в Куньшане, чтобы восполнить потери производства на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

Компания Luxshare, основанная в 2004 году, стала поставщиком Apple в 2011 году. Изначально занималась изготовлением соединительных кабелей для iPhone и Macbook, позже расширила свой ассортимент до нескольких моделей Airpods.

В ноябре Apple предупредила о снижении поставок премиальных моделей iPhone 14 из-за значительного сокращения производства. Исследовательская компания TrendForce заявила, что Apple решила нанять Luxshare в качестве одного из сборщиков для будущего iPhone 15 Pro Max.

TrendForce добавила, что единственный завод Luxshare по сборке iPhone расположен в Китае, и компания не планирует устанавливать производственную линию iPhone на своем заводе во Вьетнаме, где собираются аксессуары Apple.