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Apple нашла нового производителя для премиальных моделей iPhone: кто им станет

Фото: Apple нашла нового производителя премиальных моделей iPhone (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple планирует подписать контракт с китайским производителем Luxshare Precision Industry для выпуска премиальных моделей iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом году Luxshare выпустила небольшую пробную партию iPhone 14 Pro Max на своем заводе в Куньшане, чтобы восполнить потери производства на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

Компания Luxshare, основанная в 2004 году, стала поставщиком Apple в 2011 году. Изначально занималась изготовлением соединительных кабелей для iPhone и Macbook, позже расширила свой ассортимент до нескольких моделей Airpods.

В ноябре Apple предупредила о снижении поставок премиальных моделей iPhone 14 из-за значительного сокращения производства. Исследовательская компания TrendForce заявила, что Apple решила нанять Luxshare в качестве одного из сборщиков для будущего iPhone 15 Pro Max.

TrendForce добавила, что единственный завод Luxshare по сборке iPhone расположен в Китае, и компания не планирует устанавливать производственную линию iPhone на своем заводе во Вьетнаме, где собираются аксессуары Apple.

Ранее стало известно, что компания Apple намерена ускорить вывод своих заводов из Китая из-за массовых беспорядков. Такому решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Также сообщалось, что массовые протесты на ключевом производственном заводе Apple в китайском Чжэнчжоу привели к недовыпуску почти 6 млн iPhone Pro.

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