Apple змінює Mac назавжди: Siri стає чатботом, Intel списують

Apple розкрила подробиці macOS 27 Golden Gate - наступного великого оновлення для комп’ютерів Mac. Нову систему можуть випустити вже 14 вересня, одразу після традиційної осінньої презентації компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacWorld.
Головний акцент у macOS 27 розробники зробили на ШІ.
Так, голосовий асистент Siri перетворився на повноцінний розмовний ШІ-чатбот, який здатен вести природний діалог, розпізнавати контекст на екрані та виконувати складні завдання всередині системних додатків.
Головні можливості нового Siri AI:
Окремий додаток: Siri отримала власну програму із збереженням історії діалогів, яка синхронізується через iCloud між усіма пристроями Apple.
Персональний контекст: асистент може аналізувати дані у Пошті, Повідомленнях, Нотатках, Фотографіях і Картах, щоб знаходити потрібну інформацію на запит користувача.
Visual Intelligence: функція вперше з'явилася на Mac, дозволяючи Siri розпізнавати виділені зображення, документи, текстові фрагменти та файл на екрані.
Інтеграція зі Spotlight: користувачі можуть ставити запитання прямо в пошуковому рядку та отримувати розгорнуті ШІ-відповіді без відкриття браузера.
Інструменти для тексту (Writing Tools): штучний інтелект допомагає генерувати текст, переписувати чернетки, змінювати тон висловлювань і адаптувати стиль під конкретного адресата.
Також у системі з'явилися
ШІ охопив майже всі базові програми macOS 27
Safari отримав функцію Automatic Tab Topics для автоматичного групування вкладок за темами, а також інструмент Notify Me, який стежить за змінами на сторінках (наприклад, сповіщає про появу товару в наявності або зниження ціни).
Окрім цього, користувачі можуть створювати власні розширення для браузера, просто описавши їх у тексті.
Messages та Mail отримали функцію Personalized Smart Reply, яка пропонує відповіді з урахуванням вашого особистого стилю спілкування. Пошта також отримала прискорений пошук і покращену індексацію.
Photos: додано інструмент Spatial Reframing для автоматичної зміни композиції кадрів, інструмент Extend для домальовування меж зображення та розширений інструмент Clean Up для видалення небажаних об'єктів.
Shortcuts (Команди): дозволяє створювати складні автоматизації за допомогою простих текстових інструкцій.
Passwords, Weather і Notes: додаток паролів тепер може самостійно знаходити витеклі або слабкі паролі та міняти їх на сайтах.
Додаток Погода отримав деталізований 10-денний прогноз із графіками вітру та опадів, а у Нотатках з'явилися інструменти для малювання та підтримка Markdown.
Вихід macOS 27 супроводжується запуском Game Porting Toolkit 4, що істотно покращує запуск й адаптацію Windows-ігор на комп'ютерах із чипами Apple silicon.
На MacBook Pro з чипом M4 Pro частота кадрів у GTA V зросла з 106 fps до 176 fps, а в Red Dead Redemption 2 - з 60 fps до 75 fps. Це доводить, що головним бар'єром для Mac-геймінгу була саме програмна оптимізація, яку Apple активно вдосконалює.
Apple відмовилася від кардинальних візуальних експериментів, зосередившись на шліфуванні інтерфейсу Liquid Glass:
macOS 27 Golden Gate стала поворотним моментом у історії компанії - це перша версія macOS, яка повністю припиняє підтримку комп'ютерів Mac на процесорах Intel.
Список сумісних пристроїв:
Окрім цього, macOS 27 буде останньою версією з підтримкою Rosetta 2 - технології трансляції, яка дозволяла запускати старі Intel-додатки на чипах Apple silicon.
У наступній macOS 28 такі програми припинять працювати. Також у цій версії Apple поступово виводить із системи нативну підтримку відтворення DVD-дисків.
Хоча всі підтримувані Mac здатні працювати з базовими функціями Apple Intelligence, найскладніші локальні ШІ-моделі, просунута диктовка та виразні голоси Siri вимагатимуть наявності процесора M3 або новішого та щонайменше 12 ГБ об'єднаної пам'яті.