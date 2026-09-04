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Apple змінює Mac назавжди: Siri стає чатботом, Intel списують

10:34 04.09.2026 Пт
4 хв
Як зміниться робота з ПК та лептопами?
aimg Ольга Завада
Apple випускає macOS 27 Golden Gate з новим ШІ (фото: Pexels)

Apple розкрила подробиці macOS 27 Golden Gate - наступного великого оновлення для комп’ютерів Mac. Нову систему можуть випустити вже 14 вересня, одразу після традиційної осінньої презентації компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacWorld.

Революція Siri AI та глибока інтеграція Apple Intelligence

Головний акцент у macOS 27 розробники зробили на ШІ.

Так, голосовий асистент Siri перетворився на повноцінний розмовний ШІ-чатбот, який здатен вести природний діалог, розпізнавати контекст на екрані та виконувати складні завдання всередині системних додатків.

Головні можливості нового Siri AI:

Окремий додаток: Siri отримала власну програму із збереженням історії діалогів, яка синхронізується через iCloud між усіма пристроями Apple.

Персональний контекст: асистент може аналізувати дані у Пошті, Повідомленнях, Нотатках, Фотографіях і Картах, щоб знаходити потрібну інформацію на запит користувача.

Visual Intelligence: функція вперше з'явилася на Mac, дозволяючи Siri розпізнавати виділені зображення, документи, текстові фрагменти та файл на екрані.

Інтеграція зі Spotlight: користувачі можуть ставити запитання прямо в пошуковому рядку та отримувати розгорнуті ШІ-відповіді без відкриття браузера.

Інструменти для тексту (Writing Tools): штучний інтелект допомагає генерувати текст, переписувати чернетки, змінювати тон висловлювань і адаптувати стиль під конкретного адресата.

Також у системі з'явилися

  • автоматичне найменування файлів і папок на основі їхнього вмісту,
  • системне вичитування текстів,
  • покращена диктовка з форматуванням і розділовими знаками.

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Оновлення стандартних додатків

ШІ охопив майже всі базові програми macOS 27

Safari отримав функцію Automatic Tab Topics для автоматичного групування вкладок за темами, а також інструмент Notify Me, який стежить за змінами на сторінках (наприклад, сповіщає про появу товару в наявності або зниження ціни).

Окрім цього, користувачі можуть створювати власні розширення для браузера, просто описавши їх у тексті.

Messages та Mail отримали функцію Personalized Smart Reply, яка пропонує відповіді з урахуванням вашого особистого стилю спілкування. Пошта також отримала прискорений пошук і покращену індексацію.

Photos: додано інструмент Spatial Reframing для автоматичної зміни композиції кадрів, інструмент Extend для домальовування меж зображення та розширений інструмент Clean Up для видалення небажаних об'єктів.

Shortcuts (Команди): дозволяє створювати складні автоматизації за допомогою простих текстових інструкцій.

Passwords, Weather і Notes: додаток паролів тепер може самостійно знаходити витеклі або слабкі паролі та міняти їх на сайтах.

Додаток Погода отримав деталізований 10-денний прогноз із графіками вітру та опадів, а у Нотатках з'явилися інструменти для малювання та підтримка Markdown.

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Геймінг на новому рівні

Вихід macOS 27 супроводжується запуском Game Porting Toolkit 4, що істотно покращує запуск й адаптацію Windows-ігор на комп'ютерах із чипами Apple silicon.

На MacBook Pro з чипом M4 Pro частота кадрів у GTA V зросла з 106 fps до 176 fps, а в Red Dead Redemption 2 - з 60 fps до 75 fps. Це доводить, що головним бар'єром для Mac-геймінгу була саме програмна оптимізація, яку Apple активно вдосконалює.

Зміни у дизайні та продуктивність

Apple відмовилася від кардинальних візуальних експериментів, зосередившись на шліфуванні інтерфейсу Liquid Glass:

  • Додано налаштування прозорості елементів інтерфейсу у Системних параметрах.
  • Підвищено контрастність і читабельність тексту у вікнах і меню.
  • Покращено функцію iPhone Mirroring (тепер підтримується зміна розміру вікон, доступ до Control Center та відтворення DRM-захищеного відео).
  • Прискорено запуск додатків, роботу AirDrop, індексацію Spotlight та підтримку зовнішніх моніторів (зокрема режимів 5K при 120 Гц).

Читайте корисне: Кінець підтримки: Apple остаточно списала популярні MacBook

Остаточний кінець ери Intel та системні вимоги

macOS 27 Golden Gate стала поворотним моментом у історії компанії - це перша версія macOS, яка повністю припиняє підтримку комп'ютерів Mac на процесорах Intel.

Список сумісних пристроїв:

  • MacBook Neo (A18 Pro, 2026)
  • MacBook Air (на чипах Apple silicon, починаючи з 2020 року)
  • MacBook Pro (на чипах Apple silicon, починаючи з 2020 року)
  • iMac (з 2021 року)
  • Mac mini (з 2020 року)
  • Mac Studio (з 2022 року)
  • Mac Pro (з 2023 року)

Окрім цього, macOS 27 буде останньою версією з підтримкою Rosetta 2 - технології трансляції, яка дозволяла запускати старі Intel-додатки на чипах Apple silicon.

У наступній macOS 28 такі програми припинять працювати. Також у цій версії Apple поступово виводить із системи нативну підтримку відтворення DVD-дисків.

Вимоги для Siri AI

Хоча всі підтримувані Mac здатні працювати з базовими функціями Apple Intelligence, найскладніші локальні ШІ-моделі, просунута диктовка та виразні голоси Siri вимагатимуть наявності процесора M3 або новішого та щонайменше 12 ГБ об'єднаної пам'яті.

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