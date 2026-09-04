Apple змінює Mac назавжди: Siri стає чатботом, Intel списують

Революція Siri AI та глибока інтеграція Apple Intelligence

Головний акцент у macOS 27 розробники зробили на ШІ.

Так, голосовий асистент Siri перетворився на повноцінний розмовний ШІ-чатбот, який здатен вести природний діалог, розпізнавати контекст на екрані та виконувати складні завдання всередині системних додатків.

Головні можливості нового Siri AI:

Окремий додаток: Siri отримала власну програму із збереженням історії діалогів, яка синхронізується через iCloud між усіма пристроями Apple.

Персональний контекст: асистент може аналізувати дані у Пошті, Повідомленнях, Нотатках, Фотографіях і Картах, щоб знаходити потрібну інформацію на запит користувача.

Visual Intelligence: функція вперше з'явилася на Mac, дозволяючи Siri розпізнавати виділені зображення, документи, текстові фрагменти та файл на екрані.

Інтеграція зі Spotlight: користувачі можуть ставити запитання прямо в пошуковому рядку та отримувати розгорнуті ШІ-відповіді без відкриття браузера.

Інструменти для тексту (Writing Tools): штучний інтелект допомагає генерувати текст, переписувати чернетки, змінювати тон висловлювань і адаптувати стиль під конкретного адресата.

Також у системі з'явилися

автоматичне найменування файлів і папок на основі їхнього вмісту,

системне вичитування текстів,

покращена диктовка з форматуванням і розділовими знаками.

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Оновлення стандартних додатків

ШІ охопив майже всі базові програми macOS 27

Safari отримав функцію Automatic Tab Topics для автоматичного групування вкладок за темами, а також інструмент Notify Me, який стежить за змінами на сторінках (наприклад, сповіщає про появу товару в наявності або зниження ціни).

Окрім цього, користувачі можуть створювати власні розширення для браузера, просто описавши їх у тексті.

Messages та Mail отримали функцію Personalized Smart Reply, яка пропонує відповіді з урахуванням вашого особистого стилю спілкування. Пошта також отримала прискорений пошук і покращену індексацію.

Photos: додано інструмент Spatial Reframing для автоматичної зміни композиції кадрів, інструмент Extend для домальовування меж зображення та розширений інструмент Clean Up для видалення небажаних об'єктів.

Shortcuts (Команди): дозволяє створювати складні автоматизації за допомогою простих текстових інструкцій.

Passwords, Weather і Notes: додаток паролів тепер може самостійно знаходити витеклі або слабкі паролі та міняти їх на сайтах.

Додаток Погода отримав деталізований 10-денний прогноз із графіками вітру та опадів, а у Нотатках з'явилися інструменти для малювання та підтримка Markdown.

Геймінг на новому рівні

Вихід macOS 27 супроводжується запуском Game Porting Toolkit 4, що істотно покращує запуск й адаптацію Windows-ігор на комп'ютерах із чипами Apple silicon.

На MacBook Pro з чипом M4 Pro частота кадрів у GTA V зросла з 106 fps до 176 fps, а в Red Dead Redemption 2 - з 60 fps до 75 fps. Це доводить, що головним бар'єром для Mac-геймінгу була саме програмна оптимізація, яку Apple активно вдосконалює.

Зміни у дизайні та продуктивність

Apple відмовилася від кардинальних візуальних експериментів, зосередившись на шліфуванні інтерфейсу Liquid Glass:

Додано налаштування прозорості елементів інтерфейсу у Системних параметрах.

налаштування прозорості елементів інтерфейсу у Системних параметрах. Підвищено контрастність і читабельність тексту у вікнах і меню.

контрастність і читабельність тексту у вікнах і меню. Покращено функцію iPhone Mirroring (тепер підтримується зміна розміру вікон, доступ до Control Center та відтворення DRM-захищеного відео).

функцію iPhone Mirroring (тепер підтримується зміна розміру вікон, доступ до Control Center та відтворення DRM-захищеного відео). Прискорено запуск додатків, роботу AirDrop, індексацію Spotlight та підтримку зовнішніх моніторів (зокрема режимів 5K при 120 Гц).

Остаточний кінець ери Intel та системні вимоги

macOS 27 Golden Gate стала поворотним моментом у історії компанії - це перша версія macOS, яка повністю припиняє підтримку комп'ютерів Mac на процесорах Intel.

Список сумісних пристроїв:

MacBook Neo (A18 Pro, 2026)

MacBook Air (на чипах Apple silicon, починаючи з 2020 року)

MacBook Pro (на чипах Apple silicon, починаючи з 2020 року)

iMac (з 2021 року)

Mac mini (з 2020 року)

Mac Studio (з 2022 року)

Mac Pro (з 2023 року)

Окрім цього, macOS 27 буде останньою версією з підтримкою Rosetta 2 - технології трансляції, яка дозволяла запускати старі Intel-додатки на чипах Apple silicon.

У наступній macOS 28 такі програми припинять працювати. Також у цій версії Apple поступово виводить із системи нативну підтримку відтворення DVD-дисків.

Вимоги для Siri AI

Хоча всі підтримувані Mac здатні працювати з базовими функціями Apple Intelligence, найскладніші локальні ШІ-моделі, просунута диктовка та виразні голоси Siri вимагатимуть наявності процесора M3 або новішого та щонайменше 12 ГБ об'єднаної пам'яті.